Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Пакьяо - Турман. Видео боя
Пакьяо - Турман. Видео боя
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

Виллаш-Боаш может вернуться в Порту

Виллаш-Боаш может вернуться в Порту
02:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Андре Виллаш-Боаш признался, что является фанатом "Порту" с самого рождения.

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что является фанатом «Порту» с самого рождения и через 10 лет может вернуться в португальский клуб, но не в качестве тренера.

«Где я вижу себя через 10 лет? Не могу сказать, я хочу оставаться в футболе, но не как тренер. У меня есть идеи, и я много думаю о „Порту“. Я был фанатом „Порту“ с самого рождения, и у меня есть амбиции. Я пережил самый красивый опыт в моей жизни, когда тренировал свой клуб.

То, что я пережил в том сезоне, было невероятно. Я много думаю о будущем клуба, и да, возвращение возможно», — приводит слова Виллаш-Боаша OJogo.

Виллаш-Боаш тренировал «Порту» в сезоне-2010/11, и клуб под его руководством стал чемпионом страны. Также он работал ассистентом Жозе Моуринью в сезоне-2003/04, когда тот был наставником португальской команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андре Виллаш-Боаш, ФК Порту, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
02 ПСЖ и Реал готовят грандиозный обмен футболистами
03 Усик: Руис сказал, что он мой фанат
04 "Позор": Агент Бэйла раскритиковал Зидана
05 Британский пловец побил мировой рекорд на 100-метровке брассом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь