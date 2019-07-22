Коноплянка перейдет в Фенербахче

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка в ближайшее время завершит процедуру перехода в Фенербахче, сообщает Cafesiyaset.com.
По информации издания, украинец подпишет контракт со стамбульским клубом после официальной передачи полузащитника Элифа Элмаса в Наполи, которая должна состояться сегодня.
Коноплянка принял условия Фенербахче и подпишет соглашение на три года с зарплатой в три миллиона евро в год.
Также сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован Бешикташ, но Орлы хотят взять Коноплянку в аренду, что не устраивает Шальке.
В данный момент 29-летний полузащитник поддерживает форму индивидуально, не поехав на тренировочный сбор с Шальке.
Во всех турнирах прошлого сезона вингер принял участие в 21 матче, забив единственный гол и отдав 2 результативных передачи.
Шальке по итогам минувшего сезона Бундеслиги финишировал на 14-м месте.