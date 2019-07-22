Коноплянка перейдет в Фенербахче

Новости спорта: Сделка может разрешиться в ближайшее время.

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка в ближайшее время завершит процедуру перехода в Фенербахче, сообщает Cafesiyaset.com.

По информации издания, украинец подпишет контракт со стамбульским клубом после официальной передачи полузащитника Элифа Элмаса в Наполи, которая должна состояться сегодня.

Коноплянка принял условия Фенербахче и подпишет соглашение на три года с зарплатой в три миллиона евро в год.

Также сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован Бешикташ, но Орлы хотят взять Коноплянку в аренду, что не устраивает Шальке.

В данный момент 29-летний полузащитник поддерживает форму индивидуально, не поехав на тренировочный сбор с Шальке.

Во всех турнирах прошлого сезона вингер принял участие в 21 матче, забив единственный гол и отдав 2 результативных передачи.

Шальке по итогам минувшего сезона Бундеслиги финишировал на 14-м месте.