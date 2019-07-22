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Перишич в скором времени покинет Интер

Перишич в скором времени покинет Интер
12:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Хорват может перебраться в АПЛ.

Полузащитник Иван Перишич в скором времени уйдет из Интера, передает Football Italia, ссылаясь на журналиста La Gazzetta dello Sport Николу Ширу.

Сообщается, что хорват не входит в планы главного тренера нерадзурри Анонио Конте, поскольку его игровые характеристики не подходят под игровую модель, которую избрал наставник.

Таким образом, Перишич может перебраться в один из клубов английской Премьер-лиги. Отмечается, что в число претендентов на 30-летнего хорвата входят Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Арсенал.

В минувшем сезоне Перишич отыграл за Интер 44 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Нерадзурри в новом сезоне стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов.

 

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ФК Интер (Милан), Футбол, Иван Перишич, Новости футбола.
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