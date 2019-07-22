Бэйл станет одноклубником экс-игрока Шахтера

Новости спорта: Звездный валлиец перейдет в китайский Цзянсу Сунин.

Вингер мадридского Реала Гарет Бэйл в ближайшее время станет игроком китайского Цзянсу Сунин. Об этом сообщает sports.sina.cn, ссылаясь на журналиста Бая Гуохуа.

По информации источника, 30-летний валлиец принял решение сменить клубную прописку, поскольку "сливочные" больше на него не рассчитывают.

Отметим, что главным бомбардиром Цзянсу Сунин является экс-игрок донецкого Шахтера Алекс Тейшейра.

В минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за Реал 42 матча и забил 14 голов.

Напомним, ранее стало известно, сколько будет зарабатывать Гарет в клубе китайской Суперлиги.

Ранее главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан выразил надежду на то, что Бэйл покинет клуб. На слова французского специалиста уже отреагировал агент валлийского форварда Джонатан Барретт.