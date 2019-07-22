Тоттенхэм согласовал трансфер полузащитника Фулхэма

Новости спорта: За переход защитника Шпоры заплатят 20 миллионов фунтов с бонусами.

Тоттенхэм согласовал с Фулхэмом трансфер защитника Райана Сессеньона, сообщает The Telegraph.

За переход 19-летнего футболиста Шпоры заплатят Дачникам 20 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы. Столь невысокая трансферная стоимость Сессеньона связана с тем, что его контракт с Фулхэмом заканчивается в следующем году.

Также отмечается, что в обратном направлении могут перейти полузащитники Тоттенхэма Джошуа Онома и Жорж-Кевин Нкуду.

Сессеньон заменит в Тоттенхэме Дэнни Роуза, который покинет стан Шпор в ближайшее время.

В это межсезонье Тоттенхэм впервые за полтора года начал осуществлять трансферы — команда Маурисио Почеттино подписала полузащитника Лидса Джека Кларка, а также хавбека Лиона Танги Ндомбеле.

Сессеньон в прошлом сезоне провел за Фулхэм 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 7 ассистов. Дачники вылетели по итогам кампании в Чемпионшип.

Новый розыгрыш АПЛ Тоттенхэм начнет 10 августа, когда дома будет принимать Астон Виллу.