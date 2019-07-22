Суперкубок Украины: в Одессе можно будет сделать снимок с трофеем

Новости спорта: Фотозона с трофеем и масштабный фестиваль ожидают Одессу в честь Суперкубка Украины.

Шестнадцатый розыгрыш трофея – Суперкубок Украины Favorit — состоится 28 июля на одесском стадионе «Черноморец».

В футбольном дерби сойдутся принципиальные соперники: чемпион прошлого сезона донецкий «Шахтер» и обладатель Кубка страны киевское «Динамо».

Генеральный партнер события, компания Favorit Sport, предлагает болельщикам насыщенную программу мероприятий и активностей на весь футбольный уик-энд — настоящий футбольный праздник для взрослых и детей.

Так, 27 июля, около памятника Дюку, откроется специальная фотозона, где любой желающий сможет прикоснуться и сфотографироваться с Суперкубком. Гостей ждут памятные подарки, зажигательный ведущий и девушки из группы поддержки для запоминающихся фото.

В день игры, 28 июля, начнет работу Favorit Footbal Fest, который расположится на территории парка им. Шевченко (около городской «Ракушки»). За несколько часов до стартового свистка арбитра, гостей и поклонников двух команд ожидает насыщенная программа: концерт, футбольные аттракционы, детская развлекательная зона, аниматоры и фудкорт.

Все гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше подарков, часть которых будет вручена непосредственно на стадионе – в перерыве футбольного матча.

Новая коммуникационная стратегия Favorit Sport — «Зажги игру!», и организаторы призывают всех «зажечь» в этот день по-настоящему: зарядиться позитивными эмоциями, отдохнуть с детьми и друзьями, а также насладиться красивой футбольной игрой.