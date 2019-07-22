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Льорис покинул расположение Тоттенхэма

Льорис покинул расположение Тоттенхэма
14:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Уго Льорис был отправлен домой с предсезонного тура по Азии из-за ангины.

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис был отправлен домой с предсезонного тура по Азии из-за ангины. Капитан «шпор» не принимал участие в контрольном матче с«Ювентусом» на Национальном стадионе Сингапура.

Победу со счётом 3:2 одержала лондонская команда. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

Как сообщает The Sun, 32-летний футболист пожаловался на плохое самочувствие после прибытия на Дальний Восток и не тренировался в Азии.

Французский игрок вернулся в Лондон, чтобы восстановиться после болезни. В стане «Тоттенхэма» отметили, что Льорис должен вернуться к тренировкам после через три дня после товарищеского матча с «Манчестер Юнайтед». Эта встреча состоится 25 июля.

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Уго Льорис, Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Тоттехэм.
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