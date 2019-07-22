Цитаишвили - о возможном уходе из Динамо

Новости спорта: Игрок намерен стать лидером вице-чемпионов Украины.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал слухи о том, что им интересуются клубы из Европы. По словам 18-летнего игрока, он сосредоточен на игре за Динамо.

«Я даже не знал об этом. Да и не буду обращать внимания на интернет. У меня пятилетний контракт с Динамо и свое будущее я связываю с этим клубом. Могу сказать, что я даже с Суркисом говорил на эту тему и сказал ему, что хочу стать лидером команды и помочь нашему клубу добиться новых достижений», — цитирует Цитаишвили Fraza.ua.

«Да, со сборной у меня уже есть достижение, но ведь я еще ничего не принес Динамо. Многие сейчас пишут – «Попов и Цитаишвили должны играть, они чемпионы мира». Но я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион! Я должен играть, если я буду этого заслуживать».

Накануне полузащитник заявлял, что уже готов играть в Премьер-лиге в предстоящем сезоне.

Летом Цитаишвили вместе со сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира в Польше. На мировом первенстве полузащитник провел 5 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

В минувшем сезоне 18-летний полузащитник дебютировал за Динамо в УПЛ и еврокубках. В составе киевлян Цитаишвили провел 6 матчей. В ноябре минувшего года он подписал новый контракт с клубом, сроком на 5 лет.

В первом туре УПЛ киевляне сыграют с Карпатами на выезде. Базовая дата матча — 31 июля. До этого 28 июля киевляне сыграют против Шахтера за Суперкубок в Одессе.