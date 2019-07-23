Ребров продлил контракт с Ференцварошем

Новости спорта: Украинец остается в венгерском гранде.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт Фради. Новое соглашение с украинским наставником рассчитано на три года.

Ребров возглавил венгерский клуб в августе прошлого года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Венгрии. Ранее украинец возглавлял киевское Динамо и Аль-Ахли.

В нынешнем сезоне Фради уже прошли первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии болгарский Лудогорец (2:1, 3:2).

Следующий матч команда Реброва проведет 24 июля против Валлетты из Мальты в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что за Ференцварош играют еще три представителя Украины — полузащитники Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков.