Форвард Шахтера может продолжить карьеру в России

Новости спорта: Еще один игрок Горняков может оказаться в РПЛ.

Нападающий Шахтера Оларенважу Кайоде заинтересовал Спартак, сообщает Sport-express.ru. Российский клуб намерен арендовать нигерийца с правом выкупа.

26-летний Кайоде оказался вне заявки донецкого клуба на УПЛ сезона 2018/19, что увеличивает его шансы на смену клуба. На предсезонном сборе в Германии нигериец также не присутствовал, но летал вместе с командой на сбор в Австрии.

Ранее Futbolarena.com сообщала, что Кайоде в новом сезоне будет выступать в чемпионате Турции в составе Газиантепспора.

В предыдущем сезоне УПЛ 26-летний нигериец сыграл в 10 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Шахтер новый сезон начнет матчем за Суперкубок Украины против Динамо, который состоится 28 июля в Одессе.

Нынешнем летом Шахтер уже отпустил двух игроков в чемпионат России — защитника Олега Данченко (Рубин) и центрбека Ивана Ордеца (Динамо Москва).

Спартак после двух сыгранных туров идет на 5-м месте в чемпионате России. Следующий матч команда проведет 27 июля против Тамбова. Отметим, что за Спартак выступают два экс-игрока Шахтера — полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано.