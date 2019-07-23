Капитан Лиона Фекир перешел в испанский клуб

Капитан Лиона Набиль Фекир продолжит карьеру в Реале Бетисе. Об этом сообщает официальный Twitter "зелено-белых".
Французский футболист обошелся Бетису всего в 19,75 миллионов евро. В сделке также прописаны различные бонусы, которые могут достигнуть 10 миллионов евро. Лион получит 20% в случае перепродажи футболиста.
Примечательно, что летом 2018 года во французском хавбеке был очень заинтересован Ливерпуль, однако в последний момент этот переход был "заморожен".
OFICIAL | El #RealBetis incorpora al campeón del mundo Nabil Fekir
¡Bienvenido, @NabilFekir!
https://t.co/wqyz6L8cty pic.twitter.com/tOqTEIUWL5
— Real Betis Balompié (@RealBetis) 22 июля 2019 г.
В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "ткачей", забив 12 голов и совершив 9 ассистов.
Напомним, ранее форвард ПСЖ Неймар назвал Набиля Фекира лучшим футболистом Лиги 1.