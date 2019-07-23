Ювентус повесил ценник на Матюиди

Новости спорта: Опытный француз может вернуться в Лигу 1.

Ювентус не станет удерживать полузащитника Блеза Матюиди и готов продать француза за 25 миллионов евро. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

Среди претендентов на 32-летнего хавбека два клуба Лиги 1 — Монако и ПСЖ, которые уже начали переговоры с Ювентусом. Старая синьора намерена продать Матюиди после прихода в клуб полузащитников Адриена Рабьо и Аарона Рэмси.

В прошлом сезоне Матюиди сыграл в 42 матчах за Ювентус во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Ювентус по итогам прошлого сезона в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии, но проиграл в полуфинале Кубка Италии Аталанте и в четвертьфинале Лиги чемпионов Аяксу.