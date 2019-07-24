Волынь знатно усилилась перед стартом Первой лиги Украины

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Волынь перед началом нового сезона представила восьмерых новичков, сообщает официальный сайт луцкого клуба.

Как и сообщала Sport Arena, представитель Первой лиги подписал контракты с бывшим игроком молодежной сборной Украины Амбросием Чачуа и бывшим защитником Динамо Тарасом Михаликом.

Также Волынь усилилась — вратарями Владиславом Леванидовым, Ярославом Котляровым и Дмитрием Харченко, защитником Андреем Зинем, полузащитником Андреем Стрижеусом, нападающим Виталием Пономарем. Ранее к команде присоединился бывший защитник Металлиста 1925 Назар Мельничук.

По итогам прошлого сезона Волынь заняла 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, но в переходных матчах уступила Карпатам право играть в элитном дивизионе.

Напомним, что за всеми трансферами Первой лиги Вы можете следить в нашем онлайне.