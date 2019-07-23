Бэйл может уйти из Реала бесплатно

Новости спорта: Ранее Сливочные собирались заработать на продаже валлийца не менее 80 миллионов евро.

Реал может отпустить полузащитника Гарета Бэйла в китайский клуб бесплатно, передает ESPN. По данным источника, Сливочные готовы расторгнуть контракт с валлийцем, чтобы разрядить обстановку, сложившуюся внутри команды.

Ранее сообщалось, что на Бэйла претендуют китайские клубы Цзянсу Сунин и Бэйцзин Гоань. В случае перехода в Бэйцзин Гарет может стать самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Китая в истории.

На прошлой неделе ESPN сообщал, что Реал готов продать валлийца за сумму не менее 80 миллионов евро.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан на днях выразил надежду, что полузащитник покинет Реал как можно скорее. Агент игрока дал не менее резкий ответ, назвав Зидана «позорищем», который не уважает заслуги Бэйла перед мадридским клубом.

В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 42 матчах Реала во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 6 результативных передач.

Реал завершил сезон на третьем месте в Примере, из Лиги чемпионов вылетел на этапе 1/8 финала от Аякса, а в Кубке Испании на стадии полуфинала проиграл Барселоне.