Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

Бэйл может уйти из Реала бесплатно

Бэйл может уйти из Реала бесплатно
09:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Ранее Сливочные собирались заработать на продаже валлийца не менее 80 миллионов евро.

Реал может отпустить полузащитника Гарета Бэйла в китайский клуб бесплатно, передает ESPN. По данным источника, Сливочные готовы расторгнуть контракт с валлийцем, чтобы разрядить обстановку, сложившуюся внутри команды.

Ранее сообщалось, что на Бэйла претендуют китайские клубы Цзянсу Сунин и Бэйцзин Гоань. В случае перехода в Бэйцзин Гарет может стать самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Китая в истории.

На прошлой неделе ESPN сообщал, что Реал готов продать валлийца за сумму не менее 80 миллионов евро.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан на днях выразил надежду, что полузащитник покинет Реал как можно скорее. Агент игрока дал не менее резкий ответ, назвав Зидана «позорищем», который не уважает заслуги Бэйла перед мадридским клубом.

В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 42 матчах Реала во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 6 результативных передач.

Реал завершил сезон на третьем месте в Примере, из Лиги чемпионов вылетел на этапе 1/8 финала от Аякса, а в Кубке Испании на стадии полуфинала проиграл Барселоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
02 "Это бокс": Турман прокомментировал поражение от Пакьяо
03 "Позор": Агент Бэйла раскритиковал Зидана
04 Усик: Руис сказал, что он мой фанат
05 ПСЖ и Реал готовят грандиозный обмен футболистами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь