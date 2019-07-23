Ракитич намерен покинуть Барселону

Новости спорта: Хорват доволен, что им интересуются другие клубы.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич поделился планами на будущее.

"С тех пор, как перешел в Барселону, каждый год вижу новости о возможном уходе. Я разговаривал с руководством Барселоны и с Эрнесто Вальверде и хочу остаться здесь, план клуба такой же. Но я открыт для предложений.

Большая часть моего контракта уже прошла. Я счастлив здесь. Игроки Барсы стали моей семьей. При этом я понимаю, что это футбол. Я горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что мне удается хорошо делать свою работу", - приводит слова Ракитича AS.

В сезоне-2018/2019 31-летний хорват провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Ивана рассчитан до лета 2021 года.