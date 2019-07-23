Милан готов подписать форварда Атлетико

Новости спорта: Корреа уже договорился о контракте с "россонери".

Нападающий Атлетико Анхель Корреа близок к переходу в Милан. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, представители двух сторон встретились в Испании, чтобы согласовать переход аргентинца за 57 миллионов евро с учетом бонусов.

Сообщается, что наставник Милана Марко Джампаоло видит в форварде идеального напарника польскому нападающему Кшиштофу Пентеку в линии атаки.

Сам Корреа уже якобы договорился о контракте с "россонери" и готов перейти в миланский клуб.

В минувшем сезоне 24-летний аргентинец забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 49 матчах за Атлетико. Контракт футболиста с командой действует до лета 2024 года.