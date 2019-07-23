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Соболь оценил шансы Брюгге пройти Динамо в Лиге чемпионов

Соболь оценил шансы Брюгге пройти Динамо в Лиге чемпионов
10:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинский защитник рассказал, как бельгийцы будут играть против киевлян.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь поделился впечатлениями от жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команде выпало Динамо. По мнению украинца, бельгийцы имеют хорошие шансы пройти киевлян.

«Лично я обрадовался тому, что Брюгге предстоит играть с Динамо. Партнеры по команде спрашивали, что за команда киевляне и какой ее уровень. Естественно, ответил им, что команда хорошего уровня, легко не будет, но нам, конечно, под силу проходить в следующий раунд. Игра покажет, думаю, сейчас шансы 50 на 50», — приводит слова Соболя Footballua.tv.

«Думаю, без борьбы на футбольном поле не бывает. Естественно, будут какие-то единоборства и стыки, но то, что требует от нас тренер — это играть в короткий и средний пас, контролировать мяч, играть первым номером. Динамо также любит играть в такой футбол, так что будет интересная игра».

Первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6-7 августа, ответные — 13 августа.

Соболь в начале июля перешел в Брюгге из Шахтера на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год.

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Лига Чемпионов, Футбол, Эдуард Соболь, ФК Брюгге, Новости футбола.
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