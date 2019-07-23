Запорожский Металлург готов выступать в Первой лиге Украины

Новости спорта: Запорожцы рвутся вперед.

Директор запорожского "Металлурга" Максим Лупашко заявил, что клуб готов заменить в Первой лиге "Арсенал-Киев", который снялся с соревнований.

"Да, мы готовы занять место в Первой лиге, если будет такая возможность. Сейчас мы ждем от ПФЛ официального подтверждения [снятия Арсенала и появления в Первой лиги вакансии]. Но предварительные разговоры такие были, и наш клуб готов принимать участие в Первой лиге».

Не помешает ли команде то, что "Металллург" готовился и комплектовался с расчетом на Вторую лигу? Нет, конечно. Мы же усиливались, чтобы побеждать. И стратегия нашего клуба — последовательный прогресс, выход на новый уровень развития. "Металлург" и так собирался бороться за повышение в классе, потому и в плане инфраструктуры, и в плане состава мы работали на эту цель", — сказал в Лупашко.

Напомним, что сегодня руководство "Арсенала-Киев" обратилось к президенту ПФЛ Сергею Макарову с заявлением о снятии с Первой лиги.

Также отметим, что запорожский "Металлург", который в минувшем сезоне в стыковых матчах за право играть в дивизионе уступил "Агробизнесу".