Зидан ответил на критику агента Бэйла

Новости спорта: Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту. Барретт ранее обрушился с критикой на Зидана, объявившего, что валлиец не останется в команде.

«Я не проявлял никакого уважения к кому-либо. На днях я сказал, что клуб работал над уходом Бэйла. Я всегда говорил одно и то же: игроки — самая важная часть клуба. Я всегда поддерживаю их. Гарет не сыграл с „Баварией“, потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб работает над его уходом», — цитирует Зидана BBC.

Ранее валлийский игрок не принял участия в матче Международного кубка чемпионов против мюнхенской «Баварии», который «Реал» проиграл со счётом 1:3. Напомним, Бэйл перешёл в мадридский клуб в 2013 году за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент.