Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

"Это неправда": Гвардиола раскритиковал китайские СМИ

"Это неправда": Гвардиола раскритиковал китайские СМИ
16:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Хосеп Гвардиола остался крайне недоволен реакцией китайских СМИ от участия английского клуба в турнире в Китае.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался крайне недоволен реакцией китайских СМИ от участия английского клуба в турнире в Китае. Asia Trophy by Premier League — товарищеский предсезонный турнир, который проводится в Азии каждые два года.

Агентство «Синьхуа» ранее обвинило «горожан» в проявлении «полного неуважения» к стране во время их пятидневного пребывания в Китае, сославшись на то, что футболисты и Гвардиола всегда направлялись прямо к автобусу, а не давали автографы после матча.

«Я не согласен, и это неправда! Чтобы сделать такое заявление, они должны точно знать, что здесь происходит. Я полностью не согласен с журналистами. Мы были рады сотрудничеству здесь, в Китае. Вне поля мы показываем, какой мы замечательный клуб и как стараемся быть лучше с каждым сезоном.

Я так горжусь тем, что мы сделали — всеми отделами маркетинга, всеми людьми, которые организовали этот тур. И, может быть, в следующем году или через два года мы вновь приедем в Китай, если клуб примет такое решение", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это бокс": Турман прокомментировал поражение от Пакьяо
02 Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
03 "Это же Мэнни": Мейвезер - о победе Пакьяо над Турманом
04 Руис рассказал о сложностях в переговорах с Джошуа по реваншу
05 Усик: Руис сказал, что он мой фанат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь