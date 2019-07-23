Азар назвал главную цель Реала на новый сезон

Новости спорта: Новоиспеченный полузащитник Реала Эден Азар признался об амбициозных планах "сливочных".

Новоиспеченный полузащитник Реала Эден Азар признался об амбициозных планах "сливочных".

"Когда вы играете за Реал», вам нужно выигрывать каждый сезон. Вам нужно выиграть, выиграть и выиграть. Если не возьмем Лигу чемпионов в следующем сезоне, то болельщики нас не поймут. В этом клубе всегда хочется побеждать, поэтому я здесь.

Я играю на поле на основе своих инстинктов. Я не принимаю решений на основе схем, а просто играю", – цитирует Азара официальный сайт Реала.

Напомним, 28-летний бельгиец недавно подписал контракт с королевским клубом до 2024 года. По информации СМИ, Челси заработал на своей звезде 110 млн евро.Новоиспеченный полузащитник Реала Эден Азар признался об амбициозных планах "сливочных".