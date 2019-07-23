Гризманн оценил вероятность перехода Неймара в Барселону

Новости спорта: Антуан оценил вероятность перехода бразильца в каталонский клуб.

Новичок Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал возможный переход в клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Мы с игроками Барсы не говорим о Неймаре. Ни у кого нет сомнений, что он замечательный игрок. С Неймаром случались серьезные травмы, но он остается футболистом невероятного уровня.

В Барселоне играют Дембеле, Коутиньо и Малком. Это отличные футболисты, которые также являются важными для клуба. Я верю, что мы сможем добиться с ними больших успехов", - приводит слова французского форварда Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила за Неймара двоих игроков и 100 миллионов доплаты.

Напомним, что в случае покупки каталонцами Неймара, он не будет получать зарплату из-за долгов перед налоговой.