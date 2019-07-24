Львов подписал очередных бразильцев

Новости спорта: ПФК Львов на официальном сайте сообщил о переходе двоих бразильских новичков

ПФК Львов на официальном сайте сообщил о переходе двоих бразильских новичков. Состав команды Богдана Блавацкого пополнили полузащитники Леонардо Монтезелло и Баяно.

18-летний Монтезелло играет на позиции опорного хавбека, 18-летний Баяно действует на фланге. Бразильцы подписали 5-летний контракт с львовянами.

ПФК Львов этим летом уже усилился бразильским нападающим Ренаном. Также клуб подписал защитников Николая Квасного, Антона Браткова, Руслана Зубкова и форварда Ярослава Богунова.

В минувшем сезоне ПФК Львов занял шестое место в УПЛ. Новый сезон команда Блавацкого начнет 31 июля, когда на выезде в рамках первого тура УПЛ сыграет с Десной.