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Фонсека хочет приобрести в Рому лидера Шахтера

Фонсека хочет приобрести в Рому лидера Шахтера
18:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Горняков может вновь работать с Паулу Фонсекой.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес попал в сферу интересов Ромы, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, нападающий сборной Украины рассматривается в качестве одной из замен для основного форварда Ромы Эдина Джеко. Босниец может перейти в Интер, который пока не может договориться с римлянами об условиях сделки.

Приоритетной заменой Джеко для Ромы считается нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин, которому лично звонил наставник джалоросси Паулу Фонсека. Но ради перехода в Рому аргентинцу нужно пойти на двукратное уменьшение зарплаты, что он сделать не готов.

В межсезонье Рома подписала пятерых новичков: защитника Ювентуса Леонардо Спинаццолу, полузащитника Наполи Амаду Диавара, вратаря Бетиса Пау Лопеса, также римляне взяли в аренду с обязательством выкупа защитника Аталанты Джанлуку Манчини и полузащитника Фиорентины Жордана Верету. Новым главным тренером Ромы стал экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Рома в прошлом сезоне заняла шестое место в Серии А. Волки в новой кампании сыграют в группе Лиги Европы.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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