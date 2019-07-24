Переход Андре Силвы в Монако сорвался

Новости спорта: Игрок не смог договориться с монегасками об условиях личного контракта.

Трансфер форварда Милана Андре Силвы в Монако сорвался, сообщает MilanNews.it.

По информации источника, игрок не смог согласовать с Монако условия личного контракта. Ранее сообщалось, что трансфер Андре Силвы должен был обойтись монегаскам в 30 миллионов евро — эти деньги Милан планировал использовать для сделки с Атлетико по полузащитнику Анхелю Корреа.

Португалец присоединился к Милану в июле 2017 года, перейдя из Порту за 38 миллионов евро. Соглашение нападающего с клубом истекает в июне 2022 года.

Минувший сезон Силва провел в аренде в Севильи. За нервионцев нападающий провел 40 матчей, отметившись 11 голами и 3 результативными передачами.

Этим летом Монако уже выкупил нападающего Атлетико Желсона Мартинша, а также подписал голкипера Монпелье Бенжамена Лекомта.

Монако по итогам минувшего сезона Лиги 1 финишировал на 17-м месте, в шаге от зоны вылета. Милан занял 5-е место в турнирной таблице Серии А, но был отстранен от участия в следующем розыгрыше Лиге Европы.