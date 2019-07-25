Клопп рассказал о трансферных планах Ливерпуля

Новости спорта: Юрген Клопп заявил, что клуб может подписать нескольких новичков этим летом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что клуб может подписать нескольких новичков этим летом.

"В прошлом году я говорил, что небольшие деньги крайне сложно усилить команду. Если у вас есть огромная сумма на трансферы - вы можете сделать все. Но мы не такие. Да, Ливерпуль богат, но мы не можем делать то, что делают другие команды.

Мы все еще ищем новичков для Ливерпуля. Но я думаю, что это трансферное окно не будет для нашей команды самым большим. Я доволен теми игроками, которые сейчас в клубе. Если мы сможем привлечь кого-то еще, это сделает нас лучше. Если нет, - придется искать разные решения по ходу сезона", - передает слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, пока что Ливерпуль подписал только одного игрока в это трансферное окно.

Советуем обратить ваше внимание на наш материал, в котором мы подробно рассказываем о причинах пассивности Ливерпуля в это трансферное окно.