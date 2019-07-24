Финалист Копа Америка вернется в Динамо

Новости спорта: Карлос Самбрано вернется в Украину и будет готовиться к сезону с киевским клубом

Защитник Динамо Карлос Самбрано вернется в Украину и будет готовиться к сезону с киевским клубом, сообщает America Deportes со ссылкой на Fox Sports Radio Peru.

Перуанец имел предложения от двух немецких клубов, однако к итоговой сделке они так и не привели.

Ранее сам футболист публично заявил, что хотел бы продолжить карьеру за пределами Украины. С Динамо его связывает контракт до лета 2021 года.

С момента своего прихода в Динамо зимой 2018 года Карлос не провел за команду Александра Хацкевича ни одного официального матча и летом прошлого года отправился в аренду в Базель.

Нынешним летом Самбрано выступал за сборную Перу на Копа Америка и полностью отыграл финальный поединок, в котором перуанцы уступили Бразилии (1:3).

Команда Хацкевича откроет официальный сезон в воскресенье, 28 июля, матчем против Шахтера за Суперкубок Украины.