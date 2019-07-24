Наставник Ювентуса раскритиковал китайского журналиста

Новости спорта: Маурицио устал от вопросов о своей вредной привычке.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри во время пресс-конференции в Китае ответил на ряд вопросов о своем пристрастии к сигаретам.

Сначала итальянского специалиста спросили о том, стало ли ему комфортнее в Китае в сравнении с Сингапуром, где запрещено курить в общественных местах.

"Здесь все более толерантны к этому, так что да, чувствую себя лучше. Но чтобы осчастливить вас, скажу, что я курил даже в Сингапуре".

После этого другой журналист спросил: "Мы все знаем, что вы сходите с ума от сигарет. Вы когда-нибудь курили китайские сигары или сигареты?".

Было видно, что вопрос разозлил наставника "бьянконери: "Допустим, я прекращаю курить. Я ухожу. Хватит!". После этих слов итальянец покинул пресс-конференцию, сообщает Give me Sport.