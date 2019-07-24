Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне

Новости спорта: Атлетико утверждает, что каталонцы нарушили правила при трансфере форварда.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что организация получила жалобу от Атлетико на действия Барселоны при трансфере нападающего Антуана Гризманна.

"Атлетико подал запрос о том, должна ли Ла Лига выдавать лицензию на переход Гризманна в Барселону. У нас есть возможность заблокировать лицензию игрока. Этот вопрос должны решать соответствующие органы", — заявил Тебас Onda Cero.

"Не знаю, нарушала ли Барселона правила при переходе Антуана. Если Атлетико так считает – он должен защищать свои права. В этом конфликте много тонкостей, так что все закончится не в ближайшие пару дней – для этого понадобится длительное время. Когда два клуба спорят о лицензии, Ла Лиге нужно будет принимать решение".

"Матрасники" утверждают, что Барселона договорилась с Гризманном о трансфере за их спиной еще в марте, поэтому должна заплатить действительную на тот момент клаусулу в 200 млн евро, а не 120.