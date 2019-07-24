Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что организация получила жалобу от Атлетико на действия Барселоны при трансфере нападающего Антуана Гризманна.
"Атлетико подал запрос о том, должна ли Ла Лига выдавать лицензию на переход Гризманна в Барселону. У нас есть возможность заблокировать лицензию игрока. Этот вопрос должны решать соответствующие органы", — заявил Тебас Onda Cero.
"Не знаю, нарушала ли Барселона правила при переходе Антуана. Если Атлетико так считает – он должен защищать свои права. В этом конфликте много тонкостей, так что все закончится не в ближайшие пару дней – для этого понадобится длительное время. Когда два клуба спорят о лицензии, Ла Лиге нужно будет принимать решение".
"Матрасники" утверждают, что Барселона договорилась с Гризманном о трансфере за их спиной еще в марте, поэтому должна заплатить действительную на тот момент клаусулу в 200 млн евро, а не 120.