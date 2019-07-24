Де Йонг отметился достижением невероятным в дебютном матче за Барселону

Новости спорта: Френки Де Йонг дебютировал за "Барселону".

Френки Де Йонг дебютировал за "Барселону". Голландский футболист принял участие в товарищеском матче против лондонского "Челси" (1:2 в пользу англичан).

Интересно, что в ходе поединка Френки покорилось потрясающее достижение – игрок показал стопроцентную точность передач. Все 42 передачи Де Йонга нашли своих адресатов.

Испанское издание Marca отмечает, что у Бускетса появилась проблема под названием "Френки Де Йонг". Прессе понравилась игра нидерландца – по их мнению, он доказал, почему за него была уплачена клаусула в размере 75 миллионов евро. Конечно, Де Йонг мог бы лучше опекать Баркли во время второго взятия ворот каталонцев, но оценка игры Френки от Marca все равно достаточно высокая.