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Названа бригада арбитров на матч Суперкубка Украины

Названа бригада арбитров на матч Суперкубка Украины
12:45 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Романов рассудит матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.

Комитет арбитров УАФ опубликовал назначения арбитров на матч за Суперкубок Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Арбитр в поле — 39-летний Виталий Романов. В прошлом сезоне днепрянин работал на 12 матчах элитного отечественного дивизиона, в которых показал 77 предупреждений (в среднем — чуть меньше четырех за игру), четыре раза удалял футболистов с поля и назначил три пенальти.

Ассистенты арбитра — Александр Войтюк (Запорожье), Владимир Володин (Херсон).

Четвертый арбитр — Анатолий Абдула (Харьков).

Резервный ассистент арбитра — Семен Шлончак (Черкассы).

Наблюдатель арбитража — Виталий Годулян (Одесса).

Во время поединка в режиме офлайн будет тестироваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Арбитром в этом качестве назначен Евгений Арановский (Киев), ассистентом — Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража — Виктор Дердо (Черноморск, Одесская область).

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 28-го июля, на стадионе «Черноморец» в Одессе, начало — в 21:00.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виталий Романов.
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