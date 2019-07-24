Металлург заменит Арсенал-Киев в Первой лиге Украины

Как стало известно, Совет лиг ПФЛ утвердил заявку Арсенала-Киев на снятие с чемпионата Украины.
Столичный клуб в Первой лиге заменит запорожский Металлург. Во Второй лиге останутся две группы по 11 команд.
О снятии Канониров впервые сообщилось в понедельник. Основной причиной такого решения стало плохое финансовое положение клуба.
Арсенал не прекратит свое существование и продолжит развивать собственную академию.
Помимо Металлурга, на повышение в классе претендовало Полесье. Директор житомирского клуба даже заявил, что запорожцев «за уши тянут» в Первую лигу.
Напомним, Металлург по итогам прошлого сезона уступил в переходных матчах за право играть в Первой лиге Агробизнесу, после чего расстался с главным тренером Олегом Тараном. С тех пор команду возглавил Иван Богатырь.