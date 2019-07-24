Металлург заменит Арсенал-Киев в Первой лиге Украины

Новости спорта: Соответствующее решение приняли на Совете лиг ПФЛ.

Как стало известно, Совет лиг ПФЛ утвердил заявку Арсенала-Киев на снятие с чемпионата Украины.

Столичный клуб в Первой лиге заменит запорожский Металлург. Во Второй лиге останутся две группы по 11 команд.

О снятии Канониров впервые сообщилось в понедельник. Основной причиной такого решения стало плохое финансовое положение клуба.

Арсенал не прекратит свое существование и продолжит развивать собственную академию.

Помимо Металлурга, на повышение в классе претендовало Полесье. Директор житомирского клуба даже заявил, что запорожцев «за уши тянут» в Первую лигу.

Напомним, Металлург по итогам прошлого сезона уступил в переходных матчах за право играть в Первой лиге Агробизнесу, после чего расстался с главным тренером Олегом Тараном. С тех пор команду возглавил Иван Богатырь.