ТК Футбол нашел замену Вацко

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15:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: ТК Футбол представил Шевчука в качестве эксперта шоу "Великий футбол".

ТК Футбол на официальном сайте представил Вячеслава Шевчука в качестве одного из экспертов программы «Великий футбол».

Ранее экс-футболист Шахтера и национальной сборной Украины работал на каналах в качестве эксперта шоу «Ночь Лиги чемпионов» и «Тур Online», а в прошлом сезоне впервые попробовал себя в качестве главного тренера в донецком Олимпике.

Шевчук покинул Олимпик в апреле после полугода работы в клубе. С тех пор он находился без работы, а в июне слухи провожали его на пост главного тренера Волыни.

Ранее директор каналов «Футбол 1/2» Александр Денисов объявил, что бывший эксперт шоу и комментатор Виктор Вацко не будет продолжать работу в компании.

«Великий футбол» впервые в сезоне выйдет в эфир 28 апреля, а прямое включение будет вестись со стадиона Черноморец в Одессе, где в тот же день пройдет матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.

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ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, Футбол, Новости футбола, ТК Футбол.
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