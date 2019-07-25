Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля

Вчера состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Ференцварош Реброва легко разобрался со своим соперником из Мальты и другие результаты игрового дня:
Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд, первые матчи
24 июля
БАТЭ (Беларусь) — Русенборг (Норвегия) 2:1 (1:1)
Голы: Стасевич (5, с пен.), Скавыш (51) — Кондрасен (25)
Ференцварош (Венгрия) — Валлетта (Мальта) 3:1 (2:0)
Голы: Бонелло (19, автогол), Лансафаме (36, с пен., 59) — Юри (85)
ЧФР Клуж (Румыния) — Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0 (1:0)
Гол: Омрани (22)
Марибор (Словения) — АИК (Швеция) 2:1 (2:1)
Голы: Кронаветер (6), Ивкович (38) — Гойтом (28)
Дандолк (Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 1:1 (0:1)
Голы: Хобан (78) — Эмрели (4)
Селтик (Шотландия) — Нымме Калью (Эстония) 5:0 (3:0)
Голы: Айер (36), Кристи (44, с пен., 65), Гриффитс (45+3), Макгрегор (77)
Црвена Звезда (Сербия) — ХИК (Финляндия) 2:0 (1:0)
Голы: Боакье (27), Павков (90)