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Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля

Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
08:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 24 июля состоятся завершающие первые матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Вчера состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Ференцварош Реброва легко разобрался со своим соперником из Мальты и другие результаты игрового дня:

Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд, первые матчи

24 июля

БАТЭ (Беларусь) — Русенборг (Норвегия) 2:1 (1:1)

Голы: Стасевич (5, с пен.), Скавыш (51) — Кондрасен (25)

Ференцварош (Венгрия) — Валлетта (Мальта) 3:1 (2:0)

Голы: Бонелло (19, автогол), Лансафаме (36, с пен., 59) — Юри (85)

ЧФР Клуж (Румыния) — Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0 (1:0)

Гол: Омрани (22)

Марибор (Словения) — АИК (Швеция) 2:1 (2:1)

Голы: Кронаветер (6), Ивкович (38) — Гойтом (28)

Дандолк (Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 1:1 (0:1)

Голы: Хобан (78) — Эмрели (4)

Селтик (Шотландия) — Нымме Калью (Эстония) 5:0 (3:0)

Голы: Айер (36), Кристи (44, с пен., 65), Гриффитс (45+3), Макгрегор (77)

Црвена Звезда (Сербия) — ХИК (Финляндия) 2:0 (1:0)

Голы: Боакье (27), Павков (90)

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Лига Чемпионов, Футбол, ФК Црвена Звезда, ФК Ференцварош, Новости футбола.
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