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Эдмар стал тренером Металлиста 1925

Эдмар стал тренером Металлиста 1925
18:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В харьковском клубе он будет помогать Андрею Демченко.

Легенда Металлиста и экс-полузащитник сборной Украины Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925, сообщает официальный сайт клуба.

Натурализованный украинец принял приглашение основателя клуба Сергея Стороженко и будет помогать на новом месте главному тренеру Андрею Демченко.

Эдмар помогал Металлисту 1925 в качестве игрока, когда клуб стартовал во Второй украинской лиге. С тех пор хавбек попробовал свои силы в полупрофессиональном американском клубе Харрикейн, где и завершил футбольную карьеру.

На счету Эдмара 15 матчей за национальную сборную Украины. В составе Металлиста он становился серебряным призером чемпионата Украины (2013).

По итогам прошлого сезона харьковчане не смогли пробиться в элитный украинский дивизион, заняв четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. С тех пор клуб расстался с главным тренером Александром Горяиновым.

Уже послезавтра, 27 июля, Металлист 1925 стартует в новом чемпионате Первой лиги. В Харькове команда примет финалиста прошлого розыгрыша Кубка Украины Ингулец.

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Футбол, ПФЛ, Эдмар, Новости футбола, ФК Металлист 1925.
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