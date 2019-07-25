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Рома сделала предложение Шахтеру по Мораесу

Рома сделала предложение Шахтеру по Мораесу
10:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Римский клуб уже контактирует с игроком на предмет возможного трансфера.

Форвард «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес может до закрытия летнего трансферного окна перебраться в чемпионат Италии, где его в своих рядах хочет видеть «Рома».

Итальянский клуб уже вступил в переговоры с 32-летним футболистом, приобретение которого утвердил главный тренер команды Паулу Фонсека, ранее работавший наставником «Шахтера».

Отмечается, что Жуниор Мораес должен стать заменой для уходящего из команды Эдина Джеко. Приоритетной задачей для «Ромы» была аренда у «Ювентуса» Гонсало Игуаина, однако с аргентинцем договориться «волкам» пока не удается.

Контракт Жуниора Мораеса с «Шахтером» рассчитан до лета следующего года. В минувшем сезоне бразилец с украинским паспортом стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 19 голов.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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