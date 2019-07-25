Клопп - о возможном возвращении Коутиньо в Ливерпуль

Новости спорта: Немецкий наставник заявил, что у Ливерпуля нет возможности приобрести бразильца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп исключил возвращение полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо в мерсисайдский клуб.

"Нет сомнений, что Фил Коутиньо способен помочь любой команде мира. Я уверен в этом на 100 процентов. Но дело не в этом. Мне очень нравится Коутиньо, но его приобретение потребовало бы огромнейших денег. А в этом году мы точно не станем делать такие траты.

Это просто невозможно. Как я уже говорил, наличие такого футболиста сделает каждую команду лучше, но я очень надеюсь на то, что он останется в Барселоне и поймает там удачу. Все сказанное о его возможном переходе - газетные сплетни", - приводит слова Клоппа ESPN.

Напомним, Коутиньо перешел из Ливерпуля в Барселону в январе 2018 года. В минувшем сезоне бразильский хавбек провел за "сине-гранатовых" 54 матча, забив 12 голов и отдав 2 результативные передачи.