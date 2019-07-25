Зидан рассказал о будущем Лунина

Новости спорта: Зинедин пока не может сказать, кто будет основным вратарем в следующем сезоне.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил выступление голкиперов Тибо Куртуа и Кейлора Наваса в матче Международного кубка чемпионов с Арсеналом (2:2, пен. – 3:2). Напомним, что Навас отыграл весь первый тайм, а во втором место в воротах занял Куртуа.

"И Кейлор, и Тибо совершили потрясающие сейвы во время поединка с Арсеналом. Я преполагаю, что в следующем сезоне ожидается серьезная конкуренция за место в воротах, если Навас останется в Реале", - приводит слова Зидана Marca.

Стоит отметить, что украинский вратарь Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что "сливочные" планируют отдать Лунина в аренду в испанский клуб. В свою очередь сам Андрей продолжает выкладываться на предсезонных сборах команды на все 100%, показывая чудеса вратарского мастерства.