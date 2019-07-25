Цыганков не сыграет с Шахтером в матче за Суперкубок Украины

Новости спорта: Также не готовятся к матчу Дуэлунн, Соль и Андриевский.

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков не сможет сыграть в матче с Шахтером за Суперкубок Украины, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

Также, по информации ресурса, ко встрече не готовятся Миккель Дуэлунн, Александр Андриевский и Фран Соль. Все перечисленные игроки продолжают восстанавливаться после травм.

Ожидается, что футболисты восстановятся к стартовым матчам сезона в чемпионате Украины.

В июле журналист Игорь Цыганык утверждал, что по итогам австрийского сбора травмы получили 8 игроков команды Александра Хацкевича.

На самом матче за Суперкубок, тем временем, ожидается аншлаг. По словам президента Премьер-лиги Томаса Гримма, в продаже остались только 2 тысячи билетов. Встречу рассудит арбитр Виталий Романов.

Шахтер и Динамо встретятся в воскресенье, 28 июля, на одесском стадионе Черноморец в 21:00