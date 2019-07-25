Пятов рассказал о новом тренере Шахтера

Новости спорта: В воскресенье португалец официально дебютирует во главе Горняков.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о подготовке команды к первому официальному матчу сезона, в котором Горняки разыграют с Динамо Суперкубок Украины

По словам вратаря, команда продолжает адаптироваться к требованиям нового главного тренера Луиша Каштру, который в воскресенье официально дебютирует во главе Горняков.

«Послематчевые пенальти не тренируем. Это к игрокам больше вопрос, а мы, вратари, к этому всегда готовы», — поделился Пятов.

«Конечно, следим за Динамо и читаем новости о сопернике. И тренерский штаб на теории доносит нужную информацию. Мы готовы, но все ответы даст игра на поле. Мы точно так же мотивированы, как и соперник. Мы были сильнее в последних сезонах, и в этом хотим выступить не хуже».

«Мы еще в процессе адаптации к требованиям Каштру, но уже готовы к Суперкубку. Игра даст ответ на вопрос, как мы уже воспринимаем его идеи. Все оценивается по результату. Если он будет, значит, мы уже его понимаем. Если нет, надо будет разобраться в своих ошибках, сделать выводы и работать дальше».

Ранее президент Премьер-лиги Томас Гримм рассказал, что в Одессе ожидают аншлаг. На вчерашний день в продаже оставались только 2 тысячи билетов.

В составе Горняков матч может пропустить полузащитник Виктор Коваленко, также не готовятся ко встрече Максим Малышев, Майкон и Андрей Тотовицкий.

Динамо, в свою очередь, не помогут вице-капитан Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Фран Соль и Миккель Дуэлунн. Все они продолжают восстанавливаться после травм.

Матч за Суперкубок состоится в воскресенье, 28 июля. Начало — в 21:00.