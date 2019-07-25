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Усик сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Усик сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл
12:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр хочет поскорее увидеть бой Василия с Люком Кэмпбеллом.

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик поделился ожиданиями от поединка обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.

"Какие шансы я даю Ломаченко? Почему вы не спросите, какие шансы у Кэмпбелла? Я просто хочу поскорее увидеть этот поединок. Почему? Потому что наблюдать за тем, как Ломаченко выходит в ринг - это самое крутое, что можно увидеть в боксе.

Кто является лучшим боксером в мире? Думаю, что Ломаченко. Он лучший из лучших", - заявил Усик в интервью Youtube-каналу Mafiasportmedia.

Напомним, бой между Ломаченко и Кэмпбеллом состоится в Лондоне 31 августа.

Ранее сообщалось, что Василий и Люк провели первую дуэль взглядов.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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