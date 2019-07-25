Наставник Шахтера Каштру рассказал о своей адаптации в Украины

Новости спорта: Луиш Каштру заявил, что в ближайшее время постарается подтянуть свои знания языка, чтобы общаться со своими подопечными.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что в ближайшее время постарается подтянуть свои знания языка, чтобы общаться со своими подопечными:

«Нам приходится учить некоторые слова, не так много времени на это. Есть важные фразы для матчей и тренировочного процесса. В ближайшее время я прибавлю, чтобы нормально общаться с командой. Даже зная язык, когда приходишь в новые условия, клуб, все меняется.

Нужно время для адаптации. Мне удалось быстро понять и узнать историю «Шахтера». Я знаю, что меня ожидает. Это не отличается от клуба, где я провел 10 лет («Порту» – прим.). Там также требовалось постоянно показывать максимум. Мне нравятся игроки, организация, как меня принимают.

Футбол – динамичный процесс. Когда открыты трансферные окна, мы не можем сказать, что список игроков закрыт. Мы будем работать, как будто это наш постоянный состав.

Знаю, что могут быть небольшие изменения. Президент хочет максимальную стабильность в составе, чтобы заработать максимум трофеев».