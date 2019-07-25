Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Эдмар стал тренером Металлиста 1925
Эдмар стал тренером Металлиста 1925
Уайт провалил допинг-тест
Уайт провалил допинг-тест
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Наставник Шахтера Каштру рассказал о своей адаптации в Украины

Наставник Шахтера Каштру рассказал о своей адаптации в Украины
20:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Луиш Каштру заявил, что в ближайшее время постарается подтянуть свои знания языка, чтобы общаться со своими подопечными.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что в ближайшее время постарается подтянуть свои знания языка, чтобы общаться со своими подопечными:

«Нам приходится учить некоторые слова, не так много времени на это. Есть важные фразы для матчей и тренировочного процесса. В ближайшее время я прибавлю, чтобы нормально общаться с командой. Даже зная язык, когда приходишь в новые условия, клуб, все меняется.

Нужно время для адаптации. Мне удалось быстро понять и узнать историю «Шахтера». Я знаю, что меня ожидает. Это не отличается от клуба, где я провел 10 лет («Порту» – прим.). Там также требовалось постоянно показывать максимум. Мне нравятся игроки, организация, как меня принимают.

Футбол – динамичный процесс. Когда открыты трансферные окна, мы не можем сказать, что список игроков закрыт. Мы будем работать, как будто это наш постоянный состав.

Знаю, что могут быть небольшие изменения. Президент хочет максимальную стабильность в составе, чтобы заработать максимум трофеев».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл
02 Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
03 Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
04 Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо
05 Роналду напал на полицейского в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь