Милан может перехватить Хамеса у Атлетико

Новости спорта: Еще один итальянский клуб претендует на полузащитника "Реала".

«Милан» включился в борьбу за хавбека «Реала» Хамеса Родригеса.

Итальянский клуб подыскивает футболиста, чтобы усилить игру в атаке. Узнав об интересе «Милана» к Хамесу, его агент уже предложил клубу услуги своего клиента.

За Родригеса «россонери» придется заплатить порядка 42 миллионов евро.

Ранее такую сумму за Хамеса отказался платить «Наполи».

Напомним, что Родригес покинул «Баварию»: срок 2-летней аренды истек, а выкупать колумбийца за 42 млн евро мюнхенский клуб не захотел.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Германии Родригес в составе «Баварии» принял участие в 20 матчах, в которых стал автором трех забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

Также на Хамеса претендует мадридский «Атлетико».