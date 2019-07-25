Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
Уайт провалил допинг-тест
Уайт провалил допинг-тест
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Тренер Черкащины: Пока никаких задач нам не озвучивали

Тренер Черкащины: Пока никаких задач нам не озвучивали
15:17 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта: Команда готовится к дебюту в Первой лиге.

Главный тренер "Черкащины" Александр Кирилюк рассказал, как команда готовится к новому сезону в Первой лиге.

"Пока никаких задач нам не озвучивали. Может, в ближайшие дни нам кто-то что-то озвучит. Команда и тренерский штаб сами должны ставить перед собой задачи. Думаю, первая задача - показывать достойную игру, радовать своих болельщиков. Вы знаете, что команда в этом сезоне будет играть в Черкассах. Ну, и футболисты должны понимать, что они должны расти и развиваться как личности.

Турнирную таблицу тоже никто не отменял, поэтому хотелось бы находиться на том месте, которое будет удовлетворять и болельщиков, и руководство, понятно, что самих игроков и тренерский штаб", - сказал тренер.

Напомним, что по итогам прошлого сезона команда пробилась в Первую лигу, переиграв в стыковых матчах "Сумы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Первая лига, Новости футбола, Александр Кирилюк, ФК Черкащина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
02 Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо
03 Лига чемпионов: результаты матчей 24 июля
04 Усик сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Роналду напал на полицейского в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь