Тренер Черкащины: Пока никаких задач нам не озвучивали

Новости спорта: Команда готовится к дебюту в Первой лиге.

Главный тренер "Черкащины" Александр Кирилюк рассказал, как команда готовится к новому сезону в Первой лиге.

"Пока никаких задач нам не озвучивали. Может, в ближайшие дни нам кто-то что-то озвучит. Команда и тренерский штаб сами должны ставить перед собой задачи. Думаю, первая задача - показывать достойную игру, радовать своих болельщиков. Вы знаете, что команда в этом сезоне будет играть в Черкассах. Ну, и футболисты должны понимать, что они должны расти и развиваться как личности.

Турнирную таблицу тоже никто не отменял, поэтому хотелось бы находиться на том месте, которое будет удовлетворять и болельщиков, и руководство, понятно, что самих игроков и тренерский штаб", - сказал тренер.

Напомним, что по итогам прошлого сезона команда пробилась в Первую лигу, переиграв в стыковых матчах "Сумы".