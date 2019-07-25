Будучность - Заря: когда и где смотреть матч Лиги Европы

Новости спорта: В четверг, 25 июля, первая украинская команда стартует в новом еврокубковом сезоне.

В четверг, 25 июля, первая украинская команда стартует в новом еврокубковом сезоне. Первопроходцем станет луганская "Заря", которой предстоит провести игру второго раунда квалификации Лиги Европы. Соперником луганчан будет черногорская "Будучность" из Подгорицы.

Также этот матч интересен тем, что в нём будет дебютировать Виктор Скрипник, который этим летом возглавил луганских "котов".

Поединок пройдёт на стадионе "Под Горицом" в черногорской столице Подгорица. Начало игры в четверг, 25 июля, в 21:45 по киевскому времени.

"Будучность" - "Заря" трансляция на ТВ в Украине будет на телеканале "УНІАН", который покажет эту встречу в прямом эфире.

"Будучность" - "Заря" смотреть онлайн в интернете бесплатно можно на сервисе 1plus1.video.