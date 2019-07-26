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Лига Европы: Заря разгромила Будочность в выездном матче

Лига Европы: Заря разгромила Будочность в выездном матче
07:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта: Виктор Скрипник стартовал с победы на посту главного тренера луганчан.

Сегодня состоялся первый матч между Зарей и Будучностью в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника отпраздновала победу со счетом 3:1.

Героем матча стал полузащитник луганчан Артем Громов, который оформил дубль уже к 20-й минуте игры. Сначала Громов замкнул прострел с левого фланга в исполнении Богдана Михайличенко, а второй мяч состоялся в результате ошибки голкипера Будучности Драгоевича — Филипп Будковский отобрал мяч, тот отскочил к Артему Громову, которому ничего не оставалось как удвоить преимущество Зари.

После перерыва Будучность отквитала один мяч — на 60-й минуте отличился нападающий Михайло Перович. Точку в матче поставил хавбек Зари Леван Арвеладзе, который забил гол спустя две минуты после выхода на замену.

Как итог, Заря отпраздновала победу с комфортным счетом 3:1, и тем самым сделала серьезный задел для выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Ответный матч между Зарей и Будучностью состоится в Запорожье, 1 августа. Старт встречи — в 19:00.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Будочность.
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