Лига Европы: Заря разгромила Будочность в выездном матче

Новости спорта: Виктор Скрипник стартовал с победы на посту главного тренера луганчан.

Сегодня состоялся первый матч между Зарей и Будучностью в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника отпраздновала победу со счетом 3:1.

Героем матча стал полузащитник луганчан Артем Громов, который оформил дубль уже к 20-й минуте игры. Сначала Громов замкнул прострел с левого фланга в исполнении Богдана Михайличенко, а второй мяч состоялся в результате ошибки голкипера Будучности Драгоевича — Филипп Будковский отобрал мяч, тот отскочил к Артему Громову, которому ничего не оставалось как удвоить преимущество Зари.

После перерыва Будучность отквитала один мяч — на 60-й минуте отличился нападающий Михайло Перович. Точку в матче поставил хавбек Зари Леван Арвеладзе, который забил гол спустя две минуты после выхода на замену.

Как итог, Заря отпраздновала победу с комфортным счетом 3:1, и тем самым сделала серьезный задел для выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Ответный матч между Зарей и Будучностью состоится в Запорожье, 1 августа. Старт встречи — в 19:00.