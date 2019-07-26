Лига Европы: результаты матчей 25 июля

Сегодня, 25 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что еще 6 матчей прошли вчера.
С победы стартовала Заря, которая благодаря дублю Артема Громова в гостях обыграла Будучность (3:1).
Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первые матчи
Результаты:
Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия) 2:1
Вентспилс (Латвия) — Гзира (Мальта) 4:0
Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:2
АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария) 3:0
Партизани (Албания) — Шериф (Молдова) 0:1
Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:1
Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия) 1:1
Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния) 0:0
Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния) 0:3
Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:1
Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения) 2:2
Лехия (Польша) — Брондбю (Дания) 2:1
Млада Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан) 1:1
Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия) 0:0
Флора (Эстония) — Айнтрахт (Германия) 1:2
Хеугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия) 2:0
Шахтер Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания) 2:0
Конна Куэй (Уэльс) — Партизан (Сербия) 0:1
Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Кайрат Алматы (Казахстан) 2:0
ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия) 1:0
Фехервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0
Норрчепинг (Швеция) — Лиепая (Латвия) 2:0
Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фареры) 1:0
Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр) 0:0
АЗ Алкмар (Нидерланды) — Хеккен (Швеция) 0:0
Гент (Бельгия) — Вииторул (Румыния) 6:3
Дунайска Стреда (Словакия) — Атромитос (Греция) 1:2
Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия) 0:1
Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:0
Будучность (Черногория) — Заря (Украина) 1:3
Домжале (Словения) — Мальме (Швеция) 2:2
Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург) 2:0
Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1
Валюр (Исландия) — Лудогорец (Болгария) 1:1
Легия (Польша) — КуПС (Финляндия) 1:0
Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия) 3:0
Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр) 2:1
Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия) 4:0