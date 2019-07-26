Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 26.07.2019
Лига Европы: Заря разгромила Будочность в выездном матче
Лига Европы: Заря разгромила Будочность в выездном матче
Уайт провалил допинг-тест
Уайт провалил допинг-тест
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Светлана Гоцык - о своем прозвище, контракте с WWFC и реванше с Сормовой
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Лига Европы: результаты матчей 25 июля

Лига Европы: результаты матчей 25 июля
07:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня, 25 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что еще 6 матчей прошли вчера.

С победы стартовала Заря, которая благодаря дублю Артема Громова в гостях обыграла Будучность (3:1).

Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первые матчи

Результаты:

Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия) 2:1

Вентспилс (Латвия) — Гзира (Мальта) 4:0

Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:2

АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария) 3:0

Партизани (Албания) — Шериф (Молдова) 0:1

Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:1

Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия) 1:1

Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния) 0:0

Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния) 0:3

Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:1

Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения) 2:2

Лехия (Польша) — Брондбю (Дания) 2:1

Млада Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан) 1:1

Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия) 0:0

Флора (Эстония) — Айнтрахт (Германия) 1:2

Хеугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия) 2:0

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания) 2:0

Конна Куэй (Уэльс) — Партизан (Сербия) 0:1

Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Кайрат Алматы (Казахстан) 2:0

ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия) 1:0

Фехервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0

Норрчепинг (Швеция) — Лиепая (Латвия) 2:0

Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фареры) 1:0

Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр) 0:0

АЗ Алкмар (Нидерланды) — Хеккен (Швеция) 0:0

Гент (Бельгия) — Вииторул (Румыния) 6:3

Дунайска Стреда (Словакия) — Атромитос (Греция) 1:2

Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия) 0:1

Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:0

Будучность (Черногория) — Заря (Украина) 1:3

Домжале (Словения) — Мальме (Швеция) 2:2

Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург) 2:0

Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1

Валюр (Исландия) — Лудогорец (Болгария) 1:1

Легия (Польша) — КуПС (Финляндия) 1:0

Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия) 3:0

Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр) 2:1

Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия) 4:0

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зидан рассказал о будущем Лунина
02 Бронер анонсировал возобновление карьеры Мейвезера
03 Эдмар стал тренером Металлиста 1925
04 Наставник Шахтера Каштру рассказал о своей адаптации в Украины
05 Клопп - о возможном возвращении Коутиньо в Ливерпуль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь