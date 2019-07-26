Лига Европы: результаты матчей 25 июля

Новости спорта: Состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня, 25 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что еще 6 матчей прошли вчера.

С победы стартовала Заря, которая благодаря дублю Артема Громова в гостях обыграла Будучность (3:1).

Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первые матчи

Результаты:

Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия) 2:1

Вентспилс (Латвия) — Гзира (Мальта) 4:0

Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:2

АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария) 3:0

Партизани (Албания) — Шериф (Молдова) 0:1

Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:1

Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия) 1:1

Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния) 0:0

Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния) 0:3

Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:1

Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения) 2:2

Лехия (Польша) — Брондбю (Дания) 2:1

Млада Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан) 1:1

Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия) 0:0

Флора (Эстония) — Айнтрахт (Германия) 1:2

Хеугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия) 2:0

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания) 2:0

Конна Куэй (Уэльс) — Партизан (Сербия) 0:1

Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Кайрат Алматы (Казахстан) 2:0

ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия) 1:0

Фехервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0

Норрчепинг (Швеция) — Лиепая (Латвия) 2:0

Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фареры) 1:0

Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр) 0:0

АЗ Алкмар (Нидерланды) — Хеккен (Швеция) 0:0

Гент (Бельгия) — Вииторул (Румыния) 6:3

Дунайска Стреда (Словакия) — Атромитос (Греция) 1:2

Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия) 0:1

Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:0

Будучность (Черногория) — Заря (Украина) 1:3

Домжале (Словения) — Мальме (Швеция) 2:2

Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург) 2:0

Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1

Валюр (Исландия) — Лудогорец (Болгария) 1:1

Легия (Польша) — КуПС (Финляндия) 1:0

Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия) 3:0

Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр) 2:1

Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия) 4:0