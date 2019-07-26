Бенфика планирует подписать голкипера Севильи

Бенфика заинтересовалась трансфером вратаря Севильи Серхио Рико, сообщает O Jogo.
По информации источника, именно на испанца чемпион Португалии переключил внимание после неудавшегося трансфера голкипера Ювентуса Маттиа Перина, который провалил медосмотр в лиссабонском клубе.
Серхио Рико является воспитанником Севильи, но прошлый сезон на правах аренды 25-летний голкипер провел в Фулхэме. В составе Дачников Рико провел 32 поединка во всех турнирах, но не помог им сохранить прописку в АПЛ.
Ранее сообщалось, что в сферу интересов Бенфики для усиления вратарской позиции также входят Симон Миньоле из Ливерпуля и Робин Ульсен из Ромы.
Бенфика в межсезонье потеряла уже двоих лидеров — нападающий Жоау Феликс за 126 миллионов евро перешел в Атлетико, а полузащитник Эдуардо Сальвио вернулся в чемпионат Аргентины, заключив контракт с Бока Жуниорс.
Новичком Бенфики стал форвард Наполи Карлос Винисиус, за которого было заплачено 17 миллионов евро.
В прошлом сезоне Бенфика завоевала свой 37-й чемпионский титул в Португалии, а в следующем сезоне лиссабонский клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.