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Бенфика планирует подписать голкипера Севильи

Бенфика планирует подписать голкипера Севильи
15:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лиссабонцы переключили внимание на испанца после сорвавшегося трансфера Перина.

Бенфика заинтересовалась трансфером вратаря Севильи Серхио Рико, сообщает O Jogo.

По информации источника, именно на испанца чемпион Португалии переключил внимание после неудавшегося трансфера голкипера Ювентуса Маттиа Перина, который провалил медосмотр в лиссабонском клубе.

Серхио Рико является воспитанником Севильи, но прошлый сезон на правах аренды 25-летний голкипер провел в Фулхэме. В составе Дачников Рико провел 32 поединка во всех турнирах, но не помог им сохранить прописку в АПЛ.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов Бенфики для усиления вратарской позиции также входят Симон Миньоле из Ливерпуля и Робин Ульсен из Ромы.

Бенфика в межсезонье потеряла уже двоих лидеров — нападающий Жоау Феликс за 126 миллионов евро перешел в Атлетико, а полузащитник Эдуардо Сальвио вернулся в чемпионат Аргентины, заключив контракт с Бока Жуниорс.

Новичком Бенфики стал форвард Наполи Карлос Винисиус, за которого было заплачено 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бенфика завоевала свой 37-й чемпионский титул в Португалии, а в следующем сезоне лиссабонский клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Серхио Рико.
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