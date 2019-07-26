Легендарный капитан Ромы перешел в MLS

Новости спорта: Даниэле Де Росси перешел в аргентинскую Бока Хуниорс.

Полузащитник Даниэле Де Росси перешел в аргентинскую Бока Жуниорс, о чем клуб официально объявил в своем твиттере.

Бока Жуниорс пока не сообщила о сделке на сайте и не стала раскрывать детали перехода 36-летнего игрока.

По данным gianlucadimarzio.com, 35-летний футболист и Бока Жуниорс должны подписать 8-месячный контракт.

После ухода из Ромы в конце мая Де Росси имел немало вариантов продолжения карьеры. Полузащитником интересовались клубы Серии А и МЛС, а издание Corriere Dello Sport даже называло экс-капитана джалоросси в числе претендентов на пост главного тренера сборной Италии U-21.

В своем последнем сезоне в составе Ромы Де Росси сыграл в 23 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

В прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины Бока Жуниорс заняла третье место, упустив вперед себя лишь Расинг из Авальянеды и Дефенса и Хустисия.

Дебют Де Росси в Аргентине может состояться в дебютном туре нового чемпионата — 29 июля Бока дома примет Уракан.