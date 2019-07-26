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Асенсио вынужден срочно вернуться в Мадрид

Асенсио вынужден срочно вернуться в Мадрид
10:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Марко Асенсио покинул расположение команды Зидана в США и направился в Мадрид.

Полузащитник Реала Марко Асенсио покинул расположение команды Зидана в США и направился в Мадрид, сообщает AS.

23-летний испанец на следующей неделе проведет операцию после разрыва крестообразной связки и мениска левого колена в спарринге против Арсенала.

Срок восстановления для Асенсио займет примерно 9 месяцев, из-за чего он пропустит практически весь сезон Примеры.

Асенсио в игре с Арсеналом вышел на замену, после чего отметился забитым голом, сравняв счет в матче, но чуть позже из-за травмы покинул пределы поля на носилках.

Реал стартует в новом сезоне 17 августа. Сливочные в первом туре Примеры сыграют на выезде против Сельты.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Марко Асенсио.
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