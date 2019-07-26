Асенсио вынужден срочно вернуться в Мадрид

Новости спорта: Марко Асенсио покинул расположение команды Зидана в США и направился в Мадрид.

Полузащитник Реала Марко Асенсио покинул расположение команды Зидана в США и направился в Мадрид, сообщает AS.

23-летний испанец на следующей неделе проведет операцию после разрыва крестообразной связки и мениска левого колена в спарринге против Арсенала.

Срок восстановления для Асенсио займет примерно 9 месяцев, из-за чего он пропустит практически весь сезон Примеры.

Асенсио в игре с Арсеналом вышел на замену, после чего отметился забитым голом, сравняв счет в матче, но чуть позже из-за травмы покинул пределы поля на носилках.

Реал стартует в новом сезоне 17 августа. Сливочные в первом туре Примеры сыграют на выезде против Сельты.